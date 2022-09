Ein Remis oder gar ein Sieg hätte Österreichs Fußball-Frauen ungemein geholfen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Dann wären die Chancen gestiegen, sich die erste Runde des schon fixierten Play-offs zu ersparen. Doch das vorletzte Qualifikationsmatch am Samstag in Wiener Neustadt gegen England ging verloren. 0:2 lautete der Endstand gegen die Europameisterinnen.

Die Engländerinnen begannen stark und gingen schon in der 7. Minute durch Alessia Russo in Führung. Doch die Österreicherinnen ließen sich vom raschen Rückstand nicht beeindrucken. Sie hielten die Partie bis zur Pause weitgehend offen, nennenswerte Torchancen blieben jedoch aus.

England erhöhte Druck

Nach dem Seitenwechsel entwickelte England enormen Druck, die Gastgeberinnen überstanden diese Phase auch mit Glück. In der 60. Minute wäre jedoch beinahe der Ausgleich gelungen, als Laura Feiersinger von der Strafraumgrenze abzog. Die englische Torfrau Mary Earps fischte den Ball aus dem Kreuzeck.

In der 70. Minute fiel dann praktisch die Entscheidung, als die erst acht Minuten zuvor eingewechselte Nikita Parris auf 2:0 stellte. Dem konnten die Österreicherinnen nichts mehr entgegenstellen. Am Dienstag folgt die letzte Qualifikationspartie der Gruppenphase gegen Nordmazedonien.