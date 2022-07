Wer fällt im Fußballgeschehen während des Sommerlochs, das eigentlich keines ist, in selbiges? Ein Berufsfeld ist jedenfalls nicht gefährdet, jenes des Spielerberaters. Die Vermittler haben Hochsaison und versuchen, für ihre Schützlinge die bestmögliche bzw. die am besten geeignete Anspielstation zu finden. Das Geschäft floriert, aber nach wie vor streben zahlreiche Profis einen Wechsel an, darunter auch einige Topkicker des österreichischen Nationalteams.