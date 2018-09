Österreichs Fußball-Teamkapitän Marko Arnautovic hat Berichte zurückgewiesen, er habe in der Nacht nach dem 0:1 in Bosnien-Herzegowina Party gemacht.

© (c) GEPA pictures/ Christian Ort

Siegtorschütze Edin Dzeko hatte am Mittwoch um 3:00 Uhr ein Foto auf Instagram gestellt, dass ihn mit Marko Arnautovic zeigte. "Es war ein Abendessen in einem kleinen Restaurant unter Freunden. Keine Rede von einer Party", wurde Arnautovic in österreichischen Zeitungen am Freitag zitiert. Das Foto sei früher aufgenommen, aber von Dzeko erst später veröffentlicht worden, so Arnautovic.

Auf dem Foto sind die beiden Offensivspieler in einem Lokal in Sarajevo lächelnd Arm in Arm zu sehen. Als Hashtag verwendete Dzeko "Brateeee" - "Brat" ist das bosnische Wort für Bruder. Stunden davor hatte Österreich in Zenica den Auftakt der Nations League verpatzt. Arnautovic, der serbische Wurzeln hat, war dabei von den bosnischen Fans ausgepfiffen worden.