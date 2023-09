Inter Mailand, Gegner von Red Bull Salzburg in der Fußball-Champions-League, hat den perfekten Saisonstart in der italienischen Serie A fortgesetzt und die Tabellenführung übernommen. Die Mailänder deklassierten am Sonntag zu Hause Fiorentina mit 4:0 (1:0) und feierten im dritten Spiel den dritten Sieg ohne Gegentor. ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic wurde von Trainer Simone Inzaghi auch in seinem dritten Spiel seit seiner Rückkehr in der zweiten Halbzeit (70.) eingewechselt.

Marcus Thuram (21.), der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez mit seinen Saisontreffern Nummer vier und fünf (53., 73.) und Hakan Calhanoglu (58./Elfmeter) schossen die Tore für Inter, das den punktegleichen Stadtrivalen AC Milan auf Platz eins ablöste.

Torino mit Valentino Lazaro ab der 82. Minute holte dank eines späten Treffers von Nemanja Radonjic (94.) mit einem 1:0 gegen Genoa den ersten Saisonsieg.