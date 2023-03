Null Punkte gab es für Juventus Turin bei der AS Roma. Thema des Tages ist am Ende aber Moise Kean. Der Stürmer wurde in der Nachspielzeit eingewechselt und musste nach 40 Sekunden und nur einem Ballkontakt das Spielfeld wieder verlassen.

Der Italiener wurde gefoult, revanchierte sich aber. Indem er seinem Gegenspieler einfach trat. Das werden einige Spiele Sperre werden. . .