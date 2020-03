Facebook

Geisterspiele und Absagen in Italiens Fußball © AP

Am Dienstagabend wurde das für Mittwoch angesetzt gewesene Coppa-Italia-Halbfinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und AC Milan auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Hinspiel war am 13. Februar mit einem 1:1-Remis in Mailand zu Ende gegangen.

Vor der Absage hatte es Spekulationen über einen Einsatz von Juve-Superstar Cristiano Ronaldo gegeben. Der portugiesische Sender tvi24 hatte berichtet, der 35-jährige Portugiese sei zu seiner kranken Mutter nach Madeira geflogen. Ronaldo wurde in Funchal geboren, wo seine Mutter im Spital liegt.

„Vielen Dank für all eure Botschaften der Unterstützung für meine Mutter. Sie ist derzeit in stabilem Zustand und erholt sich im Krankenhaus“, schrieb Ronaldo am Dienstagabend in den Sozialen Netzwerken und dankte den Medizinern, die sich um seine Mutter kümmern. Er wünsche sich nun etwas Privatsphäre, fügte er hinzu.