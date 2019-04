Facebook

Ronaldo mit Freundin Georgina und Sohnemann Ronaldo jr. © APA/AFP/MICHAEL BUHOLZER

Mit dem 2:1 gegen Fiorentina haben Juventus Turin und Superstar Cristiano Ronaldo in der italienischen Serie A den achten Meistertitel in Serie und den 35. insgesamt vorzeitig fixiert. Nach dem Spiel erklärte der Portugiese, dass er bei Juve bleiben werde. Trotzdem deponierte der 34-Jährige nach dem vorzeitigen Aus in der Champions League bei den Vereinsbossen, dass diese den Kader unbedingt aufrüsten müssen. Weil Ronaldo wolle noch einmal die Königsklasse gewinnen - mit der aktuellen Mannschaft sei dies aber nicht möglich.

Sein Versprechen, in Turin zu bleiben, freute zwar die italienischen Fans, seine Freundin aber hingegen wohl weniger. Denn Georgina Rodriguez soll nun gegenüber Freunden geäußert haben, wie unglücklich sie in Turin sei. Sie langweile sich in der norditalienischen Metropole und würde lieber in Mailand wohnen. Noch mehr aber vermisse die 25-jährige Argentinierin Madrid, ihre Heimat, ihre Freundinnen.

In Turnin selbst fehlt es der 25-Jährigen an nichts. Die Villa lässt keine Wünsche offen. Privater Spa, Fitnessraum, Swimmingpool, ein Dutzend Zimmer. Das Anwesen liegt auf einem Hügel umgeben von einem kleinen Wald. Von der Terrasse aus sind die Alpen zu sehen. Ein schweres Tor versperrt ungebetenen Besuchern den Zutritt.