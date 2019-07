Facebook

Zinedine Zidane © APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Real-Madrid-Trainer Zinedine Zidane trauert um seinen Bruder. Wie der Club am Samstag mitteilte, ist Farid Zidane gestorben. Damit ist auch der Grund dafür erklärt, warum der Franzose am Freitag das Trainingslager der "Königlichen" in Montreal verlassen hatte und nach Europa zurückgereist war. Farid Zidane war sieben Jahre älter als Zinedine, er starb im Alter von 54 Jahren. Die Todesursache war vorerst nicht bekannt.

Zu Ehren von Farid Zidane hielt die Mannschaft in Kanada eine Schweigeminute ab. Wann der Trainer, der mit den Königlichen dreimal in Folge die Champions League gewann, zurück zu seinen Spielern reisen wird, ist noch völlig offen.

Todos los miembros del primer equipo del Real Madrid guardaron un minuto de silencio antes del entrenamiento en Montreal por el fallecimiento de Farid Zidane, hermano de nuestro entrenador Zinedine Zidane. — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13. Juli 2019

Real steckt derzeit mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. In den nächsten Wochen nimmt das Team am International Champions Cup teil. Dort wird Real auf den FC Bayern (21. Juli in Houston), Arsenal (24. Juli/Landover) und Atlético Madrid (27. Juli/East Rutherford) treffen.