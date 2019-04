Atletico Madrid besiegte Valencia 3:2 und vertagte damit die Titelentscheidung in der spanischen Liga.

© APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Der FC Barcelona muss seine Meisterfeier noch einmal aufschieben. Verfolger Atletico Madrid kam am Mittwochabend in der 34. Runde der spanischen La Liga gegen Valencia zu einem 3:2-Erfolg und verkürzte den Vorsprung auf den Tabellenführer wieder auf neun Punkte. Somit fehlt Barca noch ein Sieg zum 26. Meistertitel, da man das direkte Duell (1:1/2:0) gegen Atletico für sich entschieden hat.

Das würde bei Punktegleichheit am Ende die Entscheidung bringen. Die fehlenden drei Punkte wollen sich die Katalanen am Samstag im Heimspiel gegen Levante holen und den Titel mit dem heimischem Publikum im Camp Nou feiern. Am Dienstag hatte das Team von Trainer Ernesto Valverde mit 2:0 bei Alaves den 24. Sieg im 34. Ligaspiel erkämpft.

Für AtIetico schossen Alvaro Morata (9.), Weltmeister Antoine Griezmann (49.) und Angel Correa (81.) den Sieg heraus. Kevin Gameiro (36.) und Daniel Pajero (77./Handelfmeter) hatten vor 43.531 Zuschauern zweimal den Ausgleich besorgt.