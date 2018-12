Facebook

Javi Calleja © APA/AFP/ANDY BUCHANAN

Dies teilte der Europa-League-Gruppengegner von Rapid am Montag auf seiner Homepage mit und dankte dem 40-Jährigen gleichzeitig "für seine Arbeit, sein Engagement und seine Professionalität". Sein Nachfolger soll "in den kommenden Stunden" bekanntgegeben werden.

Javi Calleja, der von 1999 bis 2006 selbst für Villarreal gespielt hatte, war seit September 2017 Chefcoach des ostspanischen Clubs. Villarreal belegt derzeit nach 15 Runden mit 14 Punkten nur den 17. Tabellenplatz in La Liga. Zuletzt gab es eine 2:3-heimniederlage gegen Celta da Vigo. In der Europa-League-Gruppe G liegt das "gelbe U-Boot" dagegen ungeschlagen vor den punktegleichen Rapidlern an der Spitze.