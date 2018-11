Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Keine guten Nachrichten für Pique © APA/AFP/LLUIS GENE

Barcelona-Star Gerard Pique ist wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein mit einer Geldstrafe von 48.000 Euro belegt worden. Der 31-Jährige akzeptierte die Sanktion bei einer Anhörung am Montag in Barcelona. Der Abwehrspieler war am 31. August in der katalanischen Hauptstadt in eine Routinekontrolle der Polizei geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass sein Führerschein nicht mehr gültig war.

In Spanien besitzen Autofahrer ein Führerscheinkonto mit Punkten, die bei Verkehrsdelikten abgezogen werden. Sind alle Punkte verbraucht, wie es bei Pique der Fall war, erlischt die Fahrerlaubnis für sechs Monate. Wer sie erneuern will, muss in einem Kurs seine Kenntnisse der Verkehrsregeln auffrischen. Der Ex-Nationalspieler hatte dies versäumt.

Apropos Barcelona - die Katalanen müssen zwei Wochen auf Luis Suarez verzichten, der an Knieproblemen laboriert. Damit fehlt dem spanischen Fußball-Meister am Mittwoch in der Champions League gegen PSV Eindhoven ein weiterer Spieler. Auch Sergi Roberto, Arthur und Rafinha sind in den Niederlanden nicht dabei. Ivan Rakitic und Philippe Coutinho kehren hingegen nach Verletzungspausen zurück.