Benzema (links) und Bale können es nicht fassen © (c) APA/AFP/GABRIEL BOUYS (GABRIEL BOUYS)

Was ist nur mit den "Königlichen" los? Im Heimspiel gegen den krassen Außenseiter Levante kassierte Real Madrid eine peinliche 1:2-Pleite. Damit fasste das einstige "Weiße Ballett" in der Meisterschaft bereits die dritte Niederlage aus und holte in den letzten fünf Pflichtspielen nur einen einzigen Punkt. In der Tabelle liegt Real damit derzeit auf Platz fünf, dürfte aber am Ende des 9. Spieltages aber noch weit nach hinten gereicht werden.

Gegen Levante lagen die Hauptstädter bereits nach 13 Minuten mit 0:2 zurück. Morales (6.) und Roger (13./Elfmeter) trafen für die Gäste. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause. Wer nach dem Seitenwechsel das große Aufbäumen Reals erwartet hatte, wurde enttäuscht. Zwar gelang Marcelo in der 72. Minute noch der Anschlusstreffer (der Brasilianer beendete damit nach 481 Minute die längste Torflaute der 116-jährigen Vereinsgeschichte), doch konnte der regierende Champions-League-Sieger die Niederlage nicht mehr abwenden.

Für den baskischen Trainer Julen Lopetegui dürfte damit die Zeit bei Real Madrid wohl abgelaufen sein.