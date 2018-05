Marcelo-Sohn Enzo spielte mit den Real-Stars die "bin-challenge" - und Sergio Ramos und Co. staunten nicht schlecht, als es der Achtjährige tatsächlich geschafft hat.

Enzo (in rot) vollendete die "bin challenge" © Screenshot

Die sogenannte "bin-challenge" (englisch: Kübel-Herausforderung) war lange ein Trend in den sozialen Medien. Dabei versuchte eine Mannschaft, einen Fußball über mehrere Stationen per Kopfball in einen Kübel zu befördern. Gelingt das, wird meist frenetisch gejubelt.

Ein junger Herr hat nun dem fast schon vergessenen Video-Trend wieder neues Leben eingehaucht: Enzo, der achtjährige Sohn von Real-Spieler Marcelo, köpfelte sich mit den Stars von Real Madrid durch die Kabine und beförderte das Leder in den Kübel. Prädikat: sehenswert.

Sehen Sie selbst: