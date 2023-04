Marcel Sabitzer hatte zuletzt beim 2:2 gegen den FC Sevilla in der Europa League mit seinen beiden Toren einen starken Auftritt mit Manchester United, doch der Lauf wurde am Sonntag jäh unterbrochen. Der Österreicher stand in der Startelf der Red Devils für das Premier-League-Spiel bei Nottingham Forest, zog sich aber beim Aufwärmen eine Verletzung zu. United dominierte die Partie klar und siegte durch Tore von Antony (32.) und Diogo Dalot (76.) nach herrlicher Vorarbeit des Brasilianers 2:0.

Wie lange Sabitzer pausieren muss, ist noch nicht klar. Am kommenden Donnerstag steht das Rückspiel gegen Sevilla auf dem Programm. Für Sabitzer rutschte Christian Eriksen in die Startaufstellung.

An der Spitze der Premier League musste Arsenal einen Rückschlag hinnehmen. Die Londoner erreichten bei West Ham nach einer schnellen 2:0-Führung durch Tore von Gabriel Jesus (7.) und Martin Ödegaard (10.) nur ein 2:2. Bukayo Saka vergab beim Stand von 2:1 für Arsenal einen Elfer (52.). Manchester City liegt nach dem 3:1 gegen Leicester am Samstag nur noch vier Punkte zurück und hat ein Spiel weniger ausgetragen. United festigte ein wenig Platz drei.