Marcel Sabitzer traf bei Uniteds 3:1 im FA-Cup-Viertelfinale im Old Trafford gegen Fulham nach Stanglpass von Luke Shaw mit der Ferse zum 2:1 (77.). Fulham war durch Aleksandar Mitrović (50.) in Führung gegangen, dann aber wurde der Serbe ebenso wie Willian in der 72. Minute ausgeschlossen.

Bruno Fernandes stellte aus einem Elfmeter auf 1:1 (75.) und sorgte auch für den Endstand (96.). ManUnited trifft nun im Semifinale im Wembley-Stadion auf Brighton, die zweite Halbfinal-Partie bestreiten Manchester City und Sheffield United.

Sabitzer sprach danach von einem "sehr wichtigen Sieg. Wir wollten ins Wembley-Stadion, und wir haben es geschafft", erklärte der Mittelfeldspieler, der am Montag im ÖFB-Camp erwartet wird. United habe nicht wegen der Unkonzentriertheiten und Undiszipliniertheiten von Fulham gewonnen, betonte Sabitzer. "Wir haben drei Tore geschossen, sie eines. Wir waren fokussiert und sind nach dem Rückstand zurückgekommen."