Ralph Hasenhüttl hat mit dem FC Southampton den Siegeszug von Arsenal in der englischen Fußball-Premier-League gestoppt. Die "Saints" des steirischen Trainers erkämpften sich am Sonntag gegen den Tabellenführer aus London ein 1:1. Arsenal, das zuletzt vier Siege hintereinander gefeiert hatte, liegt damit nur noch zwei Punkte vor Titelverteidiger Manchester City, der am Vortag Brighton mit 3:1 bezwungen hatte.

Der Schweizer Granit Xhaka brachte die zu Beginn klar dominierenden Gäste in der 11. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel wurde Southampton aber stärker und kam nach einem Konter durch Stuart Armstrong (65.) zum verdienten Ausgleich. Southampton hat damit aus den jüngsten drei Spielen fünf Punkte geholt.

Hasenhüttl und sein Team haben sowohl Anschluss ans Mittelfeld als auch nur drei Punkte Vorsprung auf das Tabellenende, weil die bisherigen Nachzügler Nottingham Forest (1:0 gegen Liverpool) und Leicester City (4:0 bei den Wolverhamtpon Wanderers) jeweils drei Punkte holten.