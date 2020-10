Facebook

Marcus Rashford hat auch neben dem Platz Grund zu jubeln. © AFP

Am Mittwochabend war es so weit, da erreichte Marcus Rashfords Petition "End child food poverty – no child should be going hungry" (übersetzt: "Endet Kinderernährungsarmut – kein Kind sollte hungern") den Meilenstein von einer Million Unterschriften. Am 15. Oktober lancierte der Stürmer von Manchester United die Petition, die zum Ziel hat, den Zugang zu kostenlosen Schulmahlzeiten während der Schulferien auszuweiten.

Der 22-Jährige wurde erst kürzlich von der Queen für seine Arbeit mit dem MBE-Ritterorden ausgezeichnet, nachdem er bei der Regierung erfolgreich Lobbying für eine Kehrtwende bei der Politik kostenloser Schulspeisung während des Lockdowns betrieben hatte. Rashford rief die britische Regierung zur Unterstützung von drei Empfehlungen aus ihrer Nationalen Ernährungsstrategie auf. In weiterer Folge legte die Labour Party, die britische Arbeiterpartei, Rashfords Kampagne zur Abstimmung vor, der Antrag wurde jedoch erst letzte Woche mit 322 zu 261 Stimmen abgelehnt. Nichtsdestotrotz erfährt der junge Angreifer immer mehr Unterstützung für sein Vorhaben.

Es ist erst die fünfte Petition, die auf der Website für parlamentarische Petitionen die Millionenmarke geknackt hat. Der englische Nationalteamspieler wird für seine Kampagne zudem den City of Manchester Award erhalten, wie Manchesters Oberbürgermeister Tommy Judge bekannt gab: "Wir konnten nie wissen, dass Marcus der weltberühmte Fußballer werden würde, für den er heute gefeiert wird, aber vielleicht wird seine jüngste Kampagne zur Ernährung bedürftiger junger Menschen sein wahres Vermächtnis werden."