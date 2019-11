Liverpool besiegt im Spitzenspiel der englischen Premier League gegen Manchester City 3:1 und liegt nun mit neun Punkten Vorsprung in Führung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Liverpool hat das Gipfeltreffen der englischen Fußball-Premier-League gewonnen. Die "Reds" besiegten am Sonntag vor eigenem Publikum Meister Manchester City mit 3:1. Der in der Liga weiter ungeschlagene Champions-League-Sieger, der seit fast 30 Jahren auf einen Meistertitel wartet, geht mit acht Punkten Vorsprung auf Leicester und Chelsea sowie neun auf ManCity in die Länderspielpause.

Fabinho (6.), Mohamed Salah (13.) und Sadio Mane (51.) trafen in der unterhaltsamen Partie in Anfield für die effizienten Gastgeber. Schon nach wenigen Minuten forderte ManCity einen Hands-Elfmeter, weil Liverpools Trent Alexander-Arnold den Ball im Strafraum mit dem Arm touchiert hatte. Doch die Partie lief weiter und Liverpool ging im direkten Gegenzug mit der ersten Chance in Führung.

Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen!

Die Gäste, bei denen Claudio Bravo für den verletzten Ederson im Tor stand, wirkten defensiv anfällig und waren im Angriff glücklos. Der Titelverteidiger hatte zahlreiche Chancen, doch vor allem Sergio Aguero verfehlte immer wieder knapp das Tor. Der Treffer von Bernardo Silva (78.) kam zu spät für die Elf von Trainer Pep Guardiola, die den Druck in der Schlussphase zwar noch einmal deutlich erhöhte, aber erfolglos blieb.

Manchester City bezog die dritte Saisonniederlage und wartet seit 16 Jahren auf einen Meisterschaftssieg an der Liverpooler Anfield Road. Liverpool ist damit auf bestem Weg zum ersten Meistertitel seit 1990. Acht Punkte Vorsprung sind eine beträchtliche Differenz, vor allem wenn man bedenkt, dass die Liverpooler in den jüngsten 50 Premier-League-Runden nur 19 Punkte abgegeben haben.