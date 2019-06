Kleine Zeitung +

Southampton-Manager Ralph Hasenhüttl: "Hier kannst du trotz eines perfekten Spiels verlieren"

Er ist der erste Österreicher, der es als Trainer in die Premier League geschafft hat - und er hat sich in Southampton schnell beliebt gemacht. Ralph Hasenhüttl in einem seiner seltenen Interviews über sein erstes Jahr in England, seine Popularität, seine Philosophie und vieles mehr.