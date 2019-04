Facebook

Phil Foden köpfelte früh zum 1:0 ein © APA/AFP/OLI SCARFF

Liverpool kann siegen und siegen, aber wenn Manchester City in den restlichen vier Partien der Premier League keinen Punkt mehr abgibt, dann ist die Mannschaft von Pep Guardiola neuerlich Meister. Im Samstag-Mittagsmatch gewann City gegen Tottenham 1:0 und setzte sich an die Spitze der Tabelle und hat bei gleicher Anzahl von Spielen einen Punkt Vorsprung auf die Reds.

Kein Erfolgserlebnis gab es für Southampton. Der Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl verlor in Newcastle 1:3 und liegt weiter fünf Punkte von der Abstiegszone entfernt. West Ham und Leicester trennten sich 2:2. Marko Arnautovic spielte einen Tag nach seinem 30. Geburtstag bis zur 78. Minute, Christian Fuchs saß bei den Gästen auf der Bank.

Der Sieg für Manchester City ist bedeutsam für die Meisterschaft und ein bisschen ein Trost für Guadiola und seine Mannen nach dem Aus in der Champions League im Duell mit den Spurs. Das entscheidende Tor erzielte Phil Foden nach Flanke von Bernardo Silva und Kopfballvorlage von Sergio Aguero bereits in der 5. Minute. Es war der erste Premier-League-Treffer des 18-jährigen Eigenbauspielers.

FULL-TIME | Yessssss! 3️⃣ points and a clean sheet! 🙌@PhilFoden's first ever Premier League goal secures us the win!



🔵 1-0 ⚪️ #MCITOT #mancity pic.twitter.com/2OIqJtx5gX — Manchester City (@ManCity) 20. April 2019

Zweimal gab es Elferalarm. In der ersten Hälfte hätte City nach einem Foul von Jan Vertonghen einen Strafstoß bekommen müssen, in der zweiten Hälfte Tottenham wegen eines klaren Handspiels von Kyle Walker. Liverpool ist morgen in Cardiff zu Gast, City hat am Mittwoch im Nachtrags-Derby gegen Manchester United in Old Trafford die nächste schwere Aufgabe zu lösen.