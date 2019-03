Facebook

Laut diverser türkischer Medienberichte soll Mesut Özil den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu seiner Hochzeit eingeladen haben. Der umstrittene Politiker soll Ehrengast werden, wobei das letzte öffentlich Treffen zwischen dem Arsenal-Star und Erdogan zum Ende von Özils Karriere im deutschen Nationalteam führte.

Hochzeit im Sommer

Özil will seiner Verlobten Amine Gülşe im Sommer das Ja-Wort geben. „Hürriyet“ schreibt, Erdogan habe Özil und Amine am Freitag auf dem Istanbuler Flughafen im Regierungsterminal empfangen. Davon werden auch Fotos gezeigt. Der Fußballer soll Erdogan sogar gebeten haben, sein Trauzeuge zu werden.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düğün davetiyelerini sundu.https://t.co/vt7zhWiliO pic.twitter.com/cX0FpuVawI — Spor Arena (@sporarena) 16. März 2019

Im Mai 2018 hatte Özil Erdogan in London ein Trikot überreicht. Fotos von diesem Treffen, bei dem auch Deutschlands Nationalspieler İlkay Gündoğan (28) war, nutzte die Erdogan-Partei AKP zu Propagandazwecken. Das sorgte rund um die WM für erheblichen Wirbel und am 22. Juli trat Özil via Social-Media-Statements aus der Nationalmannschaft zurück: „Mit schwerem Herzen und nach langer Überlegung werde ich wegen der jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene spielen, so lange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre.“