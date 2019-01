Facebook

Gabriel Jesus sorgte für einen Doppelpack © APA/AFP/LINDSEY PARNABY

Manchester City ging bereits in der 10. Minute durch Gabriel Jesus in Front. Dann sah Willy Boly bei den Gästen in der 19. Minute die rote Karte. Er räumte Bernardo Silva mit beiden Beinen voraus ab. Was folgte war das 2:0 abermals durch Gabriel Jesus. Der Brasilaner verwandelte einen fragwürdigen Elfmeter. Ein Eigentor von Conor Coady brachte das 3:0. In der Tabelle liegen die Schützlinge von Pep Guardiola weiterhin vier Punkte hinter Liverpool auf Rang zwei. Der Vorsprung auf Tottenham (3.) beträgt fünf Zähler.

Huddersfield Town hat die einvernehmliche Trennung von Trainer David Wagner bekanntgegeben. "Ich hatte nicht die Absicht, David in dieser Saison zu entlassen", wurde Clubboss Dean Hoyle zitiert. "Folglich ist David zu uns gekommen und hat klargemacht, dass er eine Pause von den Strapazen des Fußballmanagements braucht." Der 47-jährige Deutsche hatte die "Terriers" im November 2015 in der zweiten Liga übernommen und im Sommer 2017 in die Premier League geführt. In der laufenden Saison ist Huddersfield nach zwei Siegen, fünf Remis und 15 Niederlagen nach 22 Runden Liga-Schlusslicht.

Dortmund macht 15 Millionen locker

Borussia Dortmund hat Abwehrspieler Leonardo Balerdi verpflichtet. Wie der Tabellenführer der deutschen Fußball-Bundesliga bekanntgab, unterschrieb der Profi der Boca Juniors "einen sehr langfristigen Vertrag". Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse für den 19-jährigen Argentinier rund 15 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen. "Leonardo ist ein intelligenter, zweikampf- und kopfballstarker Innenverteidiger. Er verfügt zudem über ein gutes Aufbau- und Passspiel", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Mit dem Transfer von Balerdi reagiert der BVB auf die Hüftverletzung von Manuel Akanji. Entgegen ursprünglicher Befürchtungen muss der 23-jährige Schweizer aber nicht operiert werden und wird konservativ behandelt.

Mit 80 ist noch lange nicht Schluss

Cesar Luis Menotti ist mit 80 Jahren noch nicht im Ruhestand. Vom argentinischen Fußballverband (AFA) wurde Argentiniens Weltmeister-Trainer von 1978 zum Direktor der nationalen Auswahlen gewählt. Er wird seine Tätigkeit am 1. Februar aufnehmen. Bereits vorgesehen ist ein Gespräch mit Nationalcoach Lionel Scaloni, der nach der WM den erfolglosen Jorge Sampaoli ablöste. Menotti trainierte in seiner 38-jährigen Laufbahn als Coach unter anderem auch den FC Barcelona, Atletico Madrid und die Nationalmannschaft Mexikos.