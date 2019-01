Facebook

Marko Arnautovic © AP

Der Wechsel von Marko Arnautovic von West Ham nach China zu Schanghai wird immer wahrscheinlicher. So haben die Asiaten das Angebot für den Österreicher ein weiteres Mal in die Höhe geschraubt und bieten mittlerweile satte 43,6 Millionen Euro. Damit würde der ÖFB-Teamspieler 280.000 Euro kassieren - also das Doppelte seines bisherigen Gehalts. Da ist es nicht verwunderlich, dass "Arnie" ins Grübeln kommt.

Allerdings wollen die Londoner, die kürzlich noch betont hatten, dass ihr Top-Goalgetter unverkäuflich sei, Arnautovic unbedingt halten. "Wir brauchen Marko. Ich weiß nicht, wie wir ihn ersetzen sollen", sagte etwa West-Ham-Kapitän Mark Noble. Und Coach Manuel Pellegrini meint: "Es ist ein Problem, dass der Club schauen muss, was das Beste für den Club, den Spieler und jeden ist. Ich hoffe, dass die beste Entscheidung für alle getroffen wird."

Es kann durchaus sein, dass sich die Entscheidung noch in die Länge ziehen wird. Denn das Transferfenster in China ist bis zum 28. Februar offen. Arnautovic kam 2017 für 27,9 Millionen zu den Engländern und hat bis 2022 einen Vertrag.