Beim 4:0-Erfolg von Liverpool in Bournemouth erzielte Goalgetter Mo Salah drei Treffer.

Mo Salah war nicht zu stoppen © APA/AFP/GLYN KIRK

Es war eine richtige Gala, die Mohamed Salah am Samstagnachmittag in der englischen Premier League veranstaltete. Der Liverpool-Torjäger erledigte beim 4:0-Triumph in Bournemouth den Gegner mit drei Treffern praktisch im Alleingang. Die Mannschaft von Jürgen Klopp übernahm damit zumindest bis zum Abend die Tabellenspitze.

Salah begann das Schützenfest in der 25. Minute nach einer Kombination, der Treffer hatte allerdings einen Schönheitsfehler, denn der Ägypter war aus knapper Abseitsposition gestartet. Das 2:0 in der 48. Minute hatte dann keinen Makel aufzuweisen. Das 3:0 fiel aus einem Eigentor (68.)und den vierten Treffer erzielte Mo Salah nach einem Solo (77.).

Liverpool führt derzeit mit 42 Punkten vor Manchester City (41), das am Abend (ab 18.30 Uhr) bei Chelsea gastiert. In der Torschützenliste schloss Salah mit nun zehn Treffern zum bisherigen allein voran gelegenen Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) auf.