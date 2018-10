Facebook

Ross Barkley © (c) AP (Rui Vieira)

Die bisheriga Liga-Bilanz von Manchester United war zum Grausen. Mit drei Niederlagen und nur Platz acht in der Tabelle waren die "Red Devils" zu Chelsea nach London an die Stamford Bridge gereist. ManUnited-Trainer Jose Mourinho stand schon gehörig unter Druck und hatte einen Sieg bitter nötig. Und den schien ihm auch Anthony Martial auch zu bescheren.

Mit seinen beiden Toren in den Minuten 55 und 73 schoss der französische Teamspieler die Gäste nach einem 0:1-Pausenstand (der Deutsche Antonio Rüdiger hatte die Londoner in der 21. Minute in Front gebracht) mit 2:1 in Führung. Doch dabei blieb es nicht. Denn in der 96. Minute der Nachspielzeit traf Ross Barkley noch für Chelsea zum Ausgleich.

Wenig später rastete Mourinho dann aus: Der Portugiese, der direkt nach dem Treffer offenbar von einem Mitglied des Chelsea-Betreuerstabs provoziert wurde, sprang wütend auf und stürmte in Richtung der gegnerischen Bank, wurde aber von Sicherheitskräften aufgehalten. Es kam zur Rudelbildung mit mehreren Spielern. Erst nach einigen Minuten hatte sich die Lage wieder beruhigt. Die mitgereisten United-Fans feierten den Coach mit Gesängen.