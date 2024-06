Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtete, traf sich Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel am Dienstag in Monaco mit Sir Jim Ratcliffe, Anteilseigner des Traditionsclubs. Der britische Milliardär soll sich demnach Tuchels Visionen für die Zukunft des englischen Fußball-Rekordmeisters angehört haben, um die Möglichkeit einer Zusammenarbeit in der kommenden Saison auszuloten.

Laut einem Bericht der englischen Zeitung The Sun soll es in den jüngsten Wochen sogar zwei Treffen von Tuchel und Ratcliffe gegeben haben. Allerdings schrieb das britische Boulevardblatt ohne Angabe von Quellen am Sonntag auch: „Thomas Tuchel hat Manchester United brüskiert und ihnen mitgeteilt, dass er plant, eine Pause vom Fußball zu nehmen.“

Rettet Sieg im FA-Cup ten Hag?

Der aktuelle United-Trainer Erik ten Hag hatte das Team in der abgelaufenen Premier-League-Saison nur auf Platz acht geführt und steht deshalb in der Kritik. Allerdings holte der 54-Jährige den FA-Cup im Finale gegen Meister und Stadtrivale Manchester City - was seine Chancen auf einen Verbleib im Old Trafford erhöht haben dürfte.

Tuchel genießt in England seit seiner Zeit bei Chelsea generell einen guten Ruf. Mit den „Blues“ gewann er 2021 die Champions League im Finale gegen Manchester City.