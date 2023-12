Manchester City hat vor der Reise zur Club-WM im Kampf um die Titelverteidigung in der englischen Premier League erneut Federn gelassen. Die Truppe von Trainer Josep Guardiola lag am Samstag im Heimspiel gegen Crystal Palace zwar schon mit 2:0 voran, musste sich aufgrund eines Last-Minute-Elfmeters aber mit einem 2:2 begnügen. Die Partie zwischen Bournemouth und Luton Town wurde in der 65. Minute abgebrochen, weil Luton-Kapitän Tom Lockyer auf dem Feld kollabierte.

Luton teilte später mit, Lockyer habe einen Herzstillstand erlitten. Sein Zustand sei stabil und er werde weiter untersucht, hieß es. Laut Sky-Informationen war der 29-Jährige ansprechbar. Er war ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen, medizinische Hilfe war schnell zur Stelle. Beide Teams waren zuvor in den Katakomben verschwunden und entschieden daraufhin, die Partie nicht fortzusetzen.

Nicht der erste Zusammenbruch

Für Lockyer war es nicht der erste Zusammenbruch. Ähnliches war ihm im Play-off-Finale im Kampf um den Aufstieg ins Oberhaus am 27. Mai im Wembley Stadium gegen Coventry City passiert. Während fünf Tagen im Krankenhaus hatte er sich damals einer Herz-Operation unterzogen und danach Grünes Licht für eine Fortsetzung der Karriere bekommen. In der Vorbereitung auf die neue Saison war er dann schon wieder mit von der Partie gewesen.

Für ManCity deutete nach Toren von Jack Grealish (24.) und Rico Lewis (54.) alles auf den dritten Pflichtspielsieg in Folge hin, ehe sich die Hausherren einen Selbstfaller leisteten. Jean-Philippe Mateta verkürzte (76.) und holte in der Nachspielzeit einen Elfmeter heraus. Phil Foden hatte ihn bei einem Versuch den Ball wegzuschießen voll getroffen, eine absolut unglückliche Aktion. Michael Olise (95.) verwandelte souverän. Damit remisierte der Meister schon zum vierten Mal und das im dritten Heimspiel en suite.

Am Dienstag gegen Urawa

Der Titelverteidiger (34 Punkte) blieb Vierter in der Tabelle und könnte somit am Sonntag etwas an Boden gegenüber Liverpool (37/gegen Manchester United), Arsenal (36/gegen Brighton & Hove Albion) und Aston Villa (35/bei Brentford) verlieren. Zudem missglückte die Generalprobe vor dem Start in die Club-WM. In Saudi-Arabien bekommen es die „Citizens“ am Dienstag im Halbfinale in Dschidda mit den Urawa Reds aus Japan zu tun. Finale und Spiel um Platz drei folgen am Freitag.