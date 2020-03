Facebook

Der LASK will am Donnerstag wieder jubeln © APA/HANS PUNZ

Mit fünf Siegen aus 41 Partien sieht die Bilanz österreichischer Vereine gegen englische Vereine mehr als dürftig aus. In der K.O-Phase waren es gar nur zwei Siege, die den rot-weiß-roten Vertretern bisher vergönnt waren. Tipps um diese Serie aufzubessern, dürfte sich der LASK in Hütteldorf abholen. So war es die Mannschaft von Rapid Wien, die 2010/11 in der Europa-League-Qualifikation Aston Villa in zwei dramatischen Partien den Einzug in den Europacup verwehren konnte. Einem 1:1 in der Bundeshauptstadt folge ein hart umkämpftes 3:2 in Großbritannien.

Weniger Erfolg hatten zuletzt die Salzburger Bullen. Sie mussten sich zum Abschluss des Vorjahres dem amtierenden Champions-League-Sieger aus Liverpool mit 0:2 geschlagen geben. Die Niederlage gegen die Elf von Jürgen Klopp bedeutete den Abschied aus der Champions League.