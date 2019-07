Vergangenes Jahr kassierte Sturm in Larnaka eine bittere 0:5-Schlappe, heuer erwischte es einen ehemaligen "Blacky". Deni Alar verlor mit Lewski Sofia klar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Deni Alar im November 2018 - noch bei Rapid Wien © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Dass man in Larnaka böse unter die Räder kommen kann, wissen Sturm Graz und die schwarz-weißen Fans seit vergangenem Jahr nur zu gut. Auf Zypern kassierten die Grazer in der Europa-League-Qualifikation eine 0:5-Klatsche, zuvor konnte man die Heimniederlage mit 0:2 noch in Grenzen halten.

Deni Alar war damals nicht dabei, der 29-Jährige war nach zwei Jahren bei Sturm zuvor zu Rapid Wien gewechselt. Anfang Juli 2019 ging Alar zu Lewski Sofia - nun erlebte der Stürmer, wie unangenehm die Zyprer sein können. Nach der Roten Karte von Schiwko Milanow (45.) für die Gäste drehten die Hausherren auf und sorgten für den klaren 3:0-Endstand. Kleiner Trost für Alar: Er wurde in der Halbzeit ausgetauscht - beim Stand von 0:0.