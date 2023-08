Deutschlands Fußball-Meister Bayern München hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem englischen Topklub Tottenham auf einen Transfer von Starstürmer Harry Kane geeinigt. Die Entscheidung über einen Wechsel liege nun beim 30-jährigen Engländer, berichtete zuerst das Portal "The Athletic" am Donnerstag unter Berufung auf Quellen in Deutschland. Demnach hätten die Londoner ein Angebot der Münchner von 100 Millionen Euro plus 20 Millionen mögliche Bonuszahlungen akzeptiert.

Mit einer Verpflichtung würden die Bayern die größte Baustelle ihres Kaders schließen. Kane würde der teuerste Zugang in der Vereinsgeschichte der Münchner werden und absehbar zum Topverdiener aufsteigen. Er hatte zuletzt auf eine Entscheidung noch vor Beginn des Starts in der Premier League an diesem Wochenende gedrängt. Kane hat bei den "Spurs" noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Der Angreifer hatte in der Premier League seit Jahren konstant abgeliefert. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer.

Nur Alan Shearer traf öfter

Am späten Nachmittag vermeldete allerdings Sky Sport UK, dass Kane seinen Vertrag bei Tottenham nun doch bis 2024 erfüllen werde. Der Hintergrund: Der Engländer könne dann noch mehr Geld verdienen. Da er dann ohne Ablöse wechseln könnte, würde er beim Handgeld deutlich mehr einstecken können. Außerdem sollen neue Interessenten an Kane aufgetaucht sein. Mögliche Kandidaten: Paris SG, Chelsea und Manchester United.