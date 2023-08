Auf dem Weg zum Comeback hat sich Bayern-Torhüter Manuel Neuer erneut einem medizinischen Eingriff unterzogen. Der deutsche Fußball-Teamgoalie ließ sich am Sonntag am rechten Wadenbein ein Metallstück entfernen. Die Operation war nach Klub-Angaben geplant gewesen. Neuer setze sein Aufbautraining unmittelbar fort. Wann der 37-Jährige wieder auf dem Platz stehen kann, bleibt unklar. Seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember hat Neuer kein Spiel mehr bestritten.

Kurz vor Saisonbeginn stehen die Münchner ohne klare Nummer eins im Tor da. Mit Alexander Nübel und Johannes Schenk haben die Münchner in der laufenden Transferperiode bereits zwei Torhüter abgegeben. Dazu steht Neuers Ersatz Yann Sommer unmittelbar vor dem Wechsel zu Inter Mailand. Der Schweizer Nationalgoalie soll sich für medizinische Tests in Mailand befinden.

Der 34-jährige Sommer bestätigte später via Instragram seinen Abschied, ohne den Namen seines neuen Vereins zu nennen. Er war erst im Winter von Borussia Mönchengladbach nach München gewechselt und ersetzte dort Neuer. Bei einer Rückkehr von Neuer müsste Sommer wohl seinen Platz im Tor räumen. Er möchte sich aber als Nummer eins in einem Team für die Teilnahme an der EM in Deutschland 2024 empfehlen.

Bis ein Nachfolger gefunden und Neuer einsatzbereit ist, wird Sven Ulreich als temporäre Nummer eins beim Club von ÖFB-Legionär Konrad Laimer aushelfen müssen.