Er hat ihn vollzogen, den Absprung, und am Dienstag darf Marcel Sabitzer gen Westen aufbrechen. Anstatt beim am Montag nach Tokio abgeflogenen FC Bayern des Thomas Tuchel fortan ein freudloses Dasein zu fristen, kann der Österreicher nunmehr beim Hauptkonkurrenten der Münchner in der deutschen Bundesliga eine Schlüsselrolle ins Auge fassen.