Die Niedersachsen gewannen das Duell mit Konkurrent Arminia Bielefeld auch dank Louis Schaub mit 3:1. Der Ex-Rapidler bereitete das 1:0 von Doppeltorschütze Cedric Teuchert vor und erzielte das Tor zum Endstand selbst. Hannover ist im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld nun Zehnter.

Der emotionale Moment der Partie: Schaub widmete sein Tor seinem verstorbenen Vater Fred Schaub, der auf den Tag genau vor 20 Jahren, am 22. April 2003, bei einem Autounfall in Deutschland verstorben ist. Louis saß ebenfalls im Wagen und überlebte mit Kopf- und Beinverletzungen. Beim Jubel an der Cornerfahne versammelte sich die komplette Mannschaft, dem 29-Jährigen kam die Tränen. "Es ist natürlich ein emotionaler Tag. Ich glaube, ich brauche gar nicht viel dazu zu sagen, an wen das Tor geht", sagt der ÖFB-Teamspieler nach dem Match.