Union Berlin ist die Überraschungsmannschaft der Deutschen Bundesliga. Hauchdünn schrammten die Eisernen an der Qualifikation zur Champions League vorbei. Mit ein Grund: Die geringe Anzahl an Verletzungen. Statt 1757 Verletzungstage, wie in der Saison 2020/2021, musste Union in der abgelaufenen Spielzeit nur 785 Tage auf Spieler verzichten - weniger als jeder andere Verein in der Deutschen Bundesliga.