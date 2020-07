Facebook

Schon früh durften die Bremer jubeln © AFP

Es ist am Ende noch einmal eng geworden, aber Werder Bremen hat ihn doch noch geschafft, den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga. Die Hanseaten kamen am Montag im Relegations-Rückspiel bei Heidenheim, dem Drittplatzierten der zweiten Liga, zu einem 2:2 und bleiben der höchsten Spielklasse damit zumindest ein weiteres Jahr erhalten. Das erste Spiel hatte 0:0 geendet.

Die Bremer gingen bereits in der 3. Minute etwas glücklich in Führung. Der Heidenheimer Norman Theuerkauf spitzelte den Ball bei einem Rettungsversuch unhaltbar ins eigene Tor. Die Bremer dominierten die erste halbe Stunde, ehe die Schwaben besser ins Spiel kamen und kurz nach der Pause drei Chancen vorfanden. Werder erfing sich aber wieder und hätte die Führung in weiterer Folge ausbauen können. Torhüter Kevin Müller hielt die Gastgeber im Spiel.



Ein Rückzug der Bremer in der Schlussphase hätte sich für den Traditionsverein beinahe gerächt, denn es wurde noch einmal spannend. In der 85. Minute knallte Tobias Mohr den Ball an die Latte, den Abpraller verwertete Tim Kleindienst zum Ausgleich. Doch Ludwig Augustinsson machte in der 94. Minute mit dem 2:1 alles klar. Heidenheim kam durch ein Elfertor in der letzten Sekunde (98.) noch zum 2:2. Der Österreicher Marco Friedl spielte bei den Bremern durch.