Lindner kämpft sich mit Wehen Wiesbaden aus der Abstiegszone

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lindner darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen © ROBERT JAEGER

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich am Samstag im Abstiegskampf der 2. deutschen Bundesliga vorerst auf den Relegationsplatz 16 verbessert. Die Hessen feierten mit ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner im Tor einen 2:1-Auswärtssieg gegen Holstein Kiel.

Nur zwei Punkte vor Wiesbaden liegt der 1. FC Nürnberg nach einer 0:1-Heimniederlage im Franken-Derby gegen Greuther Fürth. Der Vorarlberger Georg Margreitter spielte bei den Verlierern durch.

Robert Zulj kam mit dem VfL Bochum zu einem 2:0 beim VfL Osnabrück (Lukas Gugganig spielte durch/Eigentor in der 22. Minute). Der 1. FC Heidenheim gewann mit dem in der 70. Minute ausgetauschten Konstantin Kerschbaumer daheim gegen Jahn Regensburg 4:1 und liegt einen Punkt hinter dem Dritten Stuttgart, der erst am Sonntag in Karlsruhe im Einsatz ist.