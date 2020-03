Bayern München Alaba-Wechsel für Rummenigge ein "Märchen"

Facebook

David alaba ©

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge will von einem angedachten Abgang von David Alaba vom FC Bayern nichts wissen. "Wie ich gehört habe, kursieren gerade Gerüchte, dass wir David Alaba gerne im Tausch gegen Leroy Sane an Manchester City abgeben wollen würden. Dazu sage ich klar und deutlich: Das ist Grimms Märchen und hat nichts mit der Realität zu tun." Das sagte Rummenigge dem "Münchner Merkur" und der "tz" . Alaba (27) hat in München einen Vertrag bis 2021. Sane (24) galt im Sommer 2019 als Wunschspieler bei Bayern, riss sich dann aber das Kreuzband. Es wird spekuliert, dass die Münchner den DFB-Star nun in diesem Sommer verpflichten wollen.

Rummenigge aber behauptete, dass neue Spieler aktuell nicht fixiert werden. "Keiner weiß heute genau, wie sich die Corona-Krise in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter auf den Fußball auswirken wird. Daher haben wir das Thema Neuzugänge erst einmal auf 'Hold' gestellt", sagte er. Zudem glaubt der 64-Jährige, dass die teils extrem hohen Ablösesummen und Spielergehälter durch die Folgen der Krise "von allen Vereinen in ganz Europa neu überprüft werden".

Verhandelt würde derzeit nur mit Profis, deren Verträge nach der kommenden Saison auslaufen: Das sind neben Alaba noch Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Jerome Boateng, Javi Martinez, Thiago und die beiden Ersatztorhüter Sven Ullreich und Ron-Thorben Hoffmann.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #Wirfüreuch 🚑 Für uns Rotkreuzler ist es eine Selbstverständlichkeit mitzuhelfen, wo auch immer wir in der aktuellen Lage gebraucht werden. Wenn uns Anfragen für kleine Einkaufstouren in Grünwald und drumrum erreichen, erledigen wir diese gerne - denn denkt dran: #stayathome 😷🏠 Die Zeit ist für uns Alle momentan eine Belastungsprobe. Aber wer kann, der sollte mit anpacken und sich im Rahmen seiner Möglichkeiten einbringen. Stichwort: Soziales Engagement. Oder mit den Worten unseres Gründers Henry Dunant gesprochen: #tuttifratelli Schaut auf eure Nachbarn - ganz besonders auf unsere älteren Mitbürger&innen, die sich derzeit vielleicht auch einfach nur nicht mehr trauen selbst einkaufen zu gehen. Aber auch auf die Personen, welche zu den Risikogruppen gehören und lasst uns so gemeinsam mit Menschlichkeit und Solidarität die Zeit überstehen ✌🏼 Wir danken an dieser Stelle ganz besonders @javi8martinez für den Support gestern bei unserer Einkaufstour in Grünwald. Es hat uns echt megaviel Spaß mit dir zusammen gemacht 😀 und wir freuen uns schon, wenn wir dich wieder im Rahmen unseres regelmäßigen Sanitätsdienstes in der AllianzArena in Action ⚽️ sehen können 😉 #starkfürgrünwaldunddasisartal #Nachbarschaft #Unterstützung #Einkaufsservice #BRK #Bereitschaft #Grünwald #MZF #Kameradschaft Ein Beitrag geteilt von BRK Bereitschaft Grünwald (@brkgrw) am Mär 27, 2020 um 6:09 PDT

Unterdessen hat Javi Martinez (31) das Rote Kreuz im Münchner Vorort Grünwald begleitet. Der Spanier half beim Lebensmittel-Einkauf für Menschen, die zur Risikogruppe gehören und stellte die Tüten vor deren Haustür ab.