Dietmar Hopp (3. von links) © APA/AFP/DANIEL ROLAND

Das Verhalten der Bayern-Fans während des Spiels zwischen Hoffenheim und dem FC Bayern ist in all seinen Facetten zu verurteilen. Schändlich haben sich einige benommen, genau wie jene in Köln und die Gladbach-Anhänger eine Woche zuvor, die Dietmar Hopp diskreditiert hatten. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Hier nicht und dort nicht. Hopp hat Hoffenheim groß gemacht, hat in "seinen" Fußballklub investiert und in die Bundesliga geführt. Der Milliardär aus Heidelberg liebt Fußball, denkt aber auch an die Gesellschaft, rief in den vergangenen Jahren einige gemeinnützige Projekte ins Leben und setzt sich seit jeher für den Klimaschutz ein.