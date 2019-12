Borussia Mönchengladbach strotzt vor dem Schlager in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Bayern München vor Selbstvertrauen.

Stefan Lainer und Gladbach treffen auf Bayern München © APA/AFP/INA FASSBENDER

Das verdeutlichte ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer. "Wir sind Borussia, wir können jeden schlagen", sagte der 27-jährige Rechtsverteidiger im "Kicker"-Interview. Gladbach hat als Tabellenführer nach 13 Runden vier Punkte Vorsprung auf den viertplatzierten Titelverteidiger.

Als Favorit wollte Lainer sein Team in dem Duell am Samstag (15.30 Uhr) aber nicht bezeichnen. "Bayern hat den mit Abstand besten Kader in Deutschland. Da werden wir alle auch defensiv enorm gefordert, es wird eine tolle Herausforderung", verlautete der Ex-Salzburger. Lainer war genauso wie Coach Marco Rose im Sommer von Salzburg zu den "Fohlen" gekommen. Beim fünfmaligen deutschen Meister absolvierte Lainer bisher alle Pflichtspiele.