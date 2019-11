Michael Gregoritsch kündigt für Winter seinen Abschied von Augsburg an. Die Situation sei "beschissen".

Michael Gregoritsch © GEPA pictures

Michael Gregoritsch hat seine Rolle als Edelreservist beim FC Augsburg satt. Der österreichische Teamstürmer erklärte am Donnerstag, dass er in der Winterpause definitiv seinen Abgang plane. "Für mich ist jetzt klar, dass ich im Winter aus Augsburg weg bin." Er will diesen Schritt vor allem im Hinblick auf die Europameisterschaft vollziehen. Gregoritsch fürchtet angesichts fehlender Spielpraxis auch um seinen Startplatz im Nationalteam.