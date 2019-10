Facebook

Marco Rose liegt mit Gladbach an der Spitze © APA/AFP/INA FASSBENDER

In der vergangenen Saison führten Marco Rose und Oliver Glasner Red Bull Salzburg bzw. den LASK in der österreichischen Bundesliga auf die Plätze eins und zwei. Nun liegen die zwei Trainer mit ihren neuen Klubs auch in der deutschen Bundesliga an der Spitze.

Borussia Mönchengladbach, in der Europa League vom WAC mit dem 4:0 gedemütigt, nützte den Umfaller des FC Bayern, um diese mit einem 5:1-Erfolg über Augsburg von Platz eins zu verdrängen. Zweiter ist der als einziges Team noch ungeschlagene VfL Wolfsburg nach einem 1:0-Sieg gegen Union Berlin.

Oliver Glasner Foto © APA/AFP/PHILIPPE DESMAZES

Am Samstag konnte kein Konkurrent den Umfaller des FC Bayern zum Sprung an die Tabellenspitze nützen, am Sonntag sah es völlig anders aus. Der Erfolg der Gladbacher wird aus anderer österreichischer Sicht allerdings getrübt, denn Teamspieler Stefan Lainer musste nach einer Stunde verletzt vom Platz und ist für die EM-Qualifikationsspiele gegen Israel und Slowenien fraglich.

Die Partie war eigentlich schon nach 13 Minuten entschieden, als das Team von Marco Rose durch Tore von Zakaria (2.) und Herrmann (8., 13.) bereits mit 3:0 führte. Nach dem 4:0 (Plea, 39.) diente die zweite Hälfte nur noch einem Schaulaufen. Über den von Wout Weghorst in der 69. Minute fixierten Wolfsburg-Sieg jubelte auch ÖFB-Teamtorhüter Pavao Pervan.