Marcel Sabitzer und Stefan Lainer haben es in die "kicker"-Elf des Tages geschafft. Auch zwei Zweitligisten haben es in die jeweilige Auswahl geschafft: Martin Fraisl (Sandhausen) und Martin Harnik (HSV).

Marcel Sabitzer ist in der Form seines Lebens © APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

Die ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Stefan Lainer haben es in der deutschen Fußball-Bundesliga jeweils zum zweiten Mal in dieser Saison in die "Elf des Tages" des Fachmagazins "kicker" geschafft. Offensivmann Sabitzer erhielt nach seinem Freistoßtor beim 3:0-Sieg von Tabellenführer RB Leipzig gegen Werder Bremen als Spieler des Spiels die Note 2.

Rechtsverteidiger Lainer wurde für seine Darbietung am Sonntag beim 2:1-Erfolg von Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf mit 2,5 bedacht. Drei Tage davor hatte er mit seinem Team in der Europa League noch eine 0:4-Heimpleite gegen den WAC kassiert. In der 2. Bundesliga wurden mit Torhüter Martin Fraisl (SV Sandhausen) und Angreifer Martin Harnik (Hamburger SV) ebenfalls zwei Österreicher ins Team der Runde berufen.