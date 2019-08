Facebook

Uli Hoeneß bestätigte seinen bevorstehenden Rücktritt © APA/dpa/Swen Pförtner

Einen Zeitpunkt ließ der 67-Jährige in dem Bericht vom Sonntagabend offen. Zudem kündigte er an, sich beim Club von ÖFB-Teamspieler David Alaba nicht vollständig zurückziehen zu wollen.

"Ich bleibe im Aufsichtsrat. Den Vorsitz gebe ich aber mit dem Amt des Präsidenten zurück, wenn es soweit ist", zitierte die Zeitung Uli Hoeneß am Rande des FC Bayern Charity Golf Cups in Gut Rieden. Erst vor wenigen Tagen hatte Hoeneß erneut betont, dass er seine Entscheidung, im November möglicherweise nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Präsident zu kandidieren, am 29. August dem Aufsichtsrat mitteilen wolle. Vorher werde es von ihm keine offizielle Stellungnahme dazu geben.

Hoeneß hatte 1979 das Amt als Manager beim FC Bayern übernommen und den Club zum deutschen Branchenführer aufgebaut. Zuvor hatte er als Spieler große Erfolge mit den Münchnern gefeiert.

Der spanische Meister FC Barcelona hat am Montag die Zahlen zum Abgang von Offensivspieler Philippe Coutinho zum FC Bayern veröffentlicht. Demnach beträgt die Leihgebühr 8,5 Millionen Euro, Bayern übernimmt auch das Gehalt des Brasilianers. Die Summe zu der vertraglich vereinbarten Kaufoption, die der deutsche Rekordmeister nach der Saison 2019/20 hat, liegt bei 120 Millionen Euro.

Zuvor war über eine höhere Leihgebühr für den Neo-Teamkollegen von Alaba spekuliert worden. Coutinho würde allerdings den bisherigen Transferrekord pulverisieren, sollten die Bayern in ein paar Monaten tatsächlich die Kaufoption ziehen. Den bisher teuersten Transfer in der deutschen Bundesliga hat Bayern erst vor kurzem selbst getätigt: Für den französischen Abwehrspieler Lucas Hernandez bezahlte der Club 80 Millionen an Atletico Madrid.

Coutinho absolvierte am Sonntag die sportärztliche Untersuchung und bekommt in München die Nummer 10, die zuletzt Arjen Robben getragen hatte. Am Montag (14.00 Uhr) wird der Spieler im Rahmen einer Pressekonferenz in der Allianz Arena vorgestellt. "Ich habe große Ziele wie der FC Bayern, und ich bin überzeugt, dass ich diese zusammen mit meinen neuen Mannschaftskollegen erreichen kann", sagte der 27-Jährige schon davor.