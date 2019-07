Facebook

Danny da Costa (links) im Duell mit David Alaba © APA/AFP/DANIEL ROLAND

Mit Eintracht Frankfurt sorgte er in der vergangenen Saison für Furore in der Bundesliga und in der Europa League. Und doch hat Danny da Costa ein spezielles Problem: Der Abwehrspieler ist allergisch gegen Rasen. "Wenn ich hinfalle und mit dem Rasen in Kontakt komme, fängt es sofort an zu jucken", sagte der 26-Jährige der "Bild".

Darum hat der Deutsche immer ein T-Shirt mit langen Ärmeln unter dem Trikot an.