Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kingsley Coman und Kevin Kampl im Duell © AP

Hier kommen Sie zum Liveticker!

"Wir wollen den Bayern schon am Samstag zeigen, dass wir eine Top-Mannschaft haben", betonte Ralf Rangnick. Die Rechnung des 60-jährigen RB-Denkers, der den Trainerposten nach dieser Saison an Julian Nagelsmann übergibt, ist simpel: Ein Erfolgserlebnis gegen die Bayern in der Liga hat auch psychologische Auswirkungen auf das Pokalfinale am 25. Mai in Berlin: "Im Idealfall wollen wir beide Spiele gewinnen." Der Cup-Triumph kann der erste große Titel von RB werden, sechs Tage nach dem zehnten Vereinsgründungstag. Es wäre auch für Rangnick die vorläufige Krönung als Macher und Dauer-Sportdirektor des Projekts RasenBallsport.

Leipzig gegen Bayern - der von Red Bull gesponserte Emporkömmling, der an Titeln bisher nur den sächsischen Pokal vorweisen kann (2011 und 2013) sowie die Oberliga- und Regionalliga-Meisterschaften (2010 und 2013), gegen den Rekordmeister, den Rekordpokalsieger, den Branchenprimus, der mit ÖFB-Star David Alaba zum siebenten Mal in Serie den Titel in der Fußball-Bundesliga holen kann.

Das Hinspiel hielten die Sachsen lange offen, erst in der 83. Minute erlöste Franck Ribery die Bayern vor heimischer Kulisse. Es war aber auch noch nicht die Hochphase der Leipziger in dieser Saison. Die kam erst in der zweiten Hälfte der Meisterschaft, als die Belastung durch die Europa League nach dem missglückten Gruppen-Intermezzo wegfiel.

Nur ein Spiel hat Leipzig in diesem Jahr verloren - mit 0:1 zu Hause gegen den aktuellen Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Seit 17 Spielen ist die Mannschaft wettbewerbsübergreifend ohne Niederlage. Mehr Punkte als die Leipziger (34 Punkte) in der Rückrunde holten nur die Bayern (38).

Gewinnen die Münchner bei den Sachsen, reisen sie als deutscher Meister zurück nach Bayern. Egal, was Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf macht. Trotzt RB mit dem von den Bayern umworbenen Nationalstürmer Timo Werner einen Punkt ab, kann der BVB bei einem Sieg seine Minichance auf den Titel wahren. Gewinnt RB und gewinnt der BVB, liegt Bayern nur noch einen Punkt vor den Westfalen.

Die Wunschvorstellung zumindest für einen RB-Profi. "Als ehemaliger Dortmunder Spieler und Fan in Kindertagen würde ich mich für den BVB freuen", sagte der Ex-Salzburger Kevin Kampl in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch). Der 28-jährige Mittelfeldspieler fehlt allerdings heute in der Red Bull Arena (15.30 Uhr/live Sky, Kleine Zeitung-Liveticker), weil er eine Gelbsperre absitzen muss. Dennoch weiß Kampl: "Ein Sieg gegen die Bayern freut einen immer besonders, weil es die beste Mannschaft Deutschlands ist." Und für ihn wäre es ein "i-Tüpfelchen, damit den alten Kumpels helfen zu können".

An Motivation mangelt es den Leipzigern also nicht im Geringsten, selbst wenn das große Ziel mit dem Erreichen der Champions League bereits seit zwei Runden feststeht. Rangnick und seine Mannschaft wollen den Zuschauern daheim noch einmal etwas bieten, bevor es nach Bremen zum Saisonfinale geht und nach Berlin zum Pokalfinale. Rangnick will seiner Mannschaft auf dem Weg in die Hauptstadt zum ersehnten und erhofften Titelabschluss seiner Risiko-Mission noch das letzte nötige Selbstvertrauen einimpfen.

Eine Niederlage gegen die Bayern im ersten Duell wäre da nicht zielführend. "Mit gezinkten Karten zu spielen und wie Sepp Herberger 1954 gegen Ungarn mit einer B-Elf 3:8 zu verlieren geht nicht", betonte Rangnick dabei auch in Erinnerung an den ersten deutschen WM-Titel. RB Leipzig will die Bayern fordern und wenn möglich schlagen: "Aber nicht, um sie zu ärgern, sondern aus Eigennutz." Damit die Premiere im Pokal auch ein voller Erfolg wird.

Die Bayern müssen im Auswärtsspiel gegen RB Leipzig weiter ohne Manuel Neuer auskommen. Nach seinem Mitte April erlittenen Muskelfaserriss soll der deutsche Nationaltorhüter nun erst nächste Woche ins Training einsteigen. "Er wird nicht mit nach Leipzig fahren", bestätigte Kovac am Donnerstag. Fraglich ist wegen eines Schlages auf die Wade auch Mittelfeldmann Javi Martinez.

"Wir haben zwei Matchbälle und wollen versuchen, schon den ersten jetzt in Leipzig zu nutzen", sagte Kovac vor den beiden Partien beim Tabellendritten in Leipzig und gegen den Vierten Eintracht Frankfurt. Vier Punkte hat sein Team zwei Runden vor Schluss auf Verfolger Borussia Dortmund gut, der am Samstag Fortuna Düsseldorf empfängt. Kovac: "Wir müssen uns bis zur Decke strecken, um das Spiel zu gewinnen."