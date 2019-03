Facebook

Schalke verlor auch gegen Werder © GEPA pictures

Schalke 04 ist in der deutschen Fußball-Bundesliga noch tiefer in die Krise geschlittert. Der Vizemeister kassierte am Freitagabend bei Werder Bremen eine 2:4-Niederlage und ist mittlerweile sieben Ligaspiele sieglos. Trainer Domenico Tedesco bleibt aber dennoch vorerst im Amt. Sportvorstand Jochen Schneider sah eine "Trendwende".

Im Kampf um den Klassenerhalt liegt das Team bei einem Spiel mehr vorerst nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Zudem droht Daniel Caligiuri das Saison-Aus, er musste mit Verdacht auf Wadenbeinbruch ausgewechselt werden.

Der eingewechselte frühere ÖFB-Teamspieler Martin Harnik traf für Bremen im Finish aus einem Gegenstoß von der Strafraumgrenze zum Endstand (94.). Für den 31-Jährigen war es sein siebentes Pflichtspieltor in dieser Saison, das vierte in der Liga. Davor waren Milot Rashica (31., 73.) und Max Kruse per Elfmeter (51.) für Werder erfolgreich gewesen. Für Schalke traf zweimal Breel Embolo (26., 85.). Guido Burgstaller spielte im Sturm neben dem Schweizer durch.