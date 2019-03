Facebook

Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller (von links) © APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Bundestrainer Joachim Löw will ohne die drei ehemaligen Weltmeister Jerome Boateng (30), Mats Hummels (30) und Thomas Müller (29) in die Qualifikation für die Fußball-EM 2020 gehen. Diese Entscheidung teilten Löw und Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff den drei Profis des FC Bayern nach DFB-Angaben am Dienstag mit.

Er "danke Mats, Jerome und Thomas für die vielen erfolgreichen, außergewöhnlichen und einmaligen gemeinsamen Jahre", sagte Löw. Damit treibt der Bundestrainer nach dem WM-Gruppen-Aus im Vorjahr in Russland und dem Abstieg in der Nations League den Umbruch im deutschen Team radikal voran. Sami Khedira (31) und Mesut Özil (30), zwei weitere Weltmeister von 2014, gehörten bereits im Herbst nicht mehr zum deutschen Nationalteam. Deutschland startet am 24. März in Amsterdam gegen die Niederlande in die EM-Qualifikation.

Boateng: "Anderen Abschied gewünscht"

Jerome Boateng hat sich traurig über das abrupte Ende seiner Teamkarriere gezeigt. Er habe zwar Verständnis für die Entscheidung von Löw. "Dennoch hätte ich mir natürlich einen anderen Abschied für uns gewünscht. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ich weiterhin auf höchstem Niveau spielen kann und werde das auch in Zukunft zeigen", meinte er.

Er ergänzte: "Ich bin traurig über diese Nachricht, weil es für mich immer das Allergrößte war, mein Land zu repräsentieren."