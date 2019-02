Facebook

Die 21. Runde in der Deutschen Bundesliga lief ganz nach dem Geschmack des FC Bayern München. Der Rekordmeister gewann gegen Schalke mit 3:1 (2:1). Zuvor verlor der nunmehrige Tabellendritte Mönchengladbach mit 0:3 gegen Hertha BSC und Spitzenreiter Dortmund kam gegen Hoffenheim trotz 3:0-Führung nicht über ein 3:3-Remis hinaus.

Die Bayern machten ihre Hausaufgaben. Beim 3:1-Heimsieg in der Allianz-Arena gingen die Gastgeber in der elften Minute durch ein Eigentor von Jeffrey Bruma in Front. Mit dem ersten Torschuss erzielte Ahmed Kutucu aus einem Konter den Ausgleich (25.).

Aber nur zwei Minuten später jubelten die 75.000 Zuseher wieder. Robert Lewandowski verwertete eine Idealvorlage von James Rodriguez eiskalt. Serge Gnabry sorgte in der 57. Minute nach einem Lewandowski-Assist per Fallrückzieher mit dem Kopf für den Endstand. Bei den Bayern spielte David Alaba 90 Minuten auf der linken Abwehrseite durch und das gut.

In der Tabelle liegt Dortmund weiterhin in Front. Allerdings beträgt der Vorsprung auf den von Niko Kovac trainierten Titelverteidiger nur noch fünf Punkte. Mönchengladbach liegt als Dritter schon drei Zähler hinter den Bayern zurück.