ÖFB-Testspiel Wimmer und Kainz wollen in Dänemark ihre Chance nützen

Für einige österreichische Fußball-Teamspieler bietet sich am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins, Kleine Zeitung-Liveticker) in Herning die Gelegenheit, Werbung in eigener Sache zu betreiben.