Mario Basler ist in seinem Podcast „Basler ballert“ mit Wolfsburg-Stürmer Kevin Behrens hart ins Gericht gegangen. Er bezeichnet ihn als „durchschnittlichen Zweitligaspieler“, der bei einem „ambitionierten Zweitligisten nur auf der Bank sitzen“ würde und „es eine der größten Frechheiten überhaupt ist, dass sich so ein Spieler Nationalspieler schimpfen darf“.

Wolfsburg-Trainer Ralph Hasenhüttl hat dafür absolut kein Verständnis. „Das ist absolut respektlos“, sagt der Steirer. „Ich weiß schon, was ich an Kevin habe“, sagt Hasenhüttl. „Wie der Junge da vorne ackert und wie er darauf reagiert hat in der Woche, als er erfahren hat, dass er nicht spielt, zeigt, dass er ein Vollprofi ist.“